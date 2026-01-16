¿Qué es Arquitectura Sonora?: los detalles del proyecto que revoluciona el audio inmersivo
El gestor de Arquitectura Sonora habla del proyecto que revoluciona el audio inmersivo Este 24 de enero se realizará en dos funciones la iniciativa Arquitectura Sonora, la que llevará el audio inmersivo y envolvente a un evento en la Basílica de Lourdes, en la Quinta Normal. ¿Cuáles son los secretos de esta instancia? Uno de sus cerebros lo habló y detalló en el programa Viernes de Culto.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.