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    Sala de Pauta | Luis Cordero sobre la batalla cultural: “El Gobierno no sirve para hacer un congreso ideológico”

    En el cuarto capítulo de Sala de Pauta, los editores Eugenia Fernández, Rodrigo Cárdenas, Alejandro Tapia y Andrés Gómez analizaron las presiones que enfrenta el gobierno para incorporar temas valóricos a su agenda. El exministro Luis Cordero, invitado de este episodio, cuestionó el uso amplio del concepto de batalla cultural y advirtió sobre los riesgos de que el Ejecutivo se aleje de su promesa de resultados.

     

    ¿Está el gobierno de José Antonio Kast entrando en la llamada batalla cultural? ¿O las iniciativas que han surgido desde sectores del oficialismo responden a una agenda propia de partidos y parlamentarios que buscan empujar al Ejecutivo hacia esa discusión?

    Ese fue el eje del cuarto capítulo de Sala de Pauta, el videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, conducido esta vez por Eugenia Fernández, editora de LT Domingo, junto a los editores Rodrigo Cárdenas y Alejandro Tapia y Andrés Gómez.

    Durante el primer bloque, el panel analizó la tensión entre las prioridades con que Kast llegó a La Moneda (seguridad, economía y migración) y las distintas iniciativas surgidas desde su propio sector que han vuelto a instalar debates valóricos e identitarios. Entre ellas se abordaron el proyecto “Escucha su corazón”, propuestas vinculadas a derechos humanos y la discusión sobre el rol del Estado.

    En la conversación surgió la idea de que, si bien existe una tensión entre La Moneda y sectores del oficialismo que buscan empujar una agenda más identitaria, esta todavía no se ha desplegado por completo.

    Con un gobierno que aún no cumple seis meses, los distintos actores parecen estar midiendo fuerzas y “tanteando” hasta dónde avanzar, en un escenario donde tampoco existe una definición clara desde el Ejecutivo sobre cuánto espacio dará a estas discusiones.

    El panel planteó que, para abordar una eventual batalla cultural, ya sea para evitarla o para impulsarla, el gobierno necesitaría una conducción política más fuerte que la que ha mostrado hasta ahora.

    Luis Cordero: la discusión de derechos no es una batalla cultural

    En el segundo bloque se sumó como invitado Luis Cordero, exministro de Justicia y de Seguridad Pública durante el gobierno de Gabriel Boric, quien cuestionó el uso amplio que se ha dado al concepto de batalla cultural y llamó a distinguirlo de las discusiones propias de una democracia.

    “Yo me resisto a que la discusión de derechos sea una batalla cultural. Porque si no significaría que cualquier progresión en la conquista de derechos pareciera ser una batalla cultural, y no lo es. Fundamentalmente porque la conquista de derechos tiene que ver con dignidad humana”, sostuvo.

    Las preguntas de los suscriptores también fueron parte de la conversación. Entre quienes escribieron apareció una tensión clara: mientras algunos consideran que la llamada batalla cultural es una discusión que el gobierno tarde o temprano deberá abordar, otros advierten que puede transformarse en una distracción frente a prioridades como seguridad, economía y gestión.

    Una de las preguntas planteadas a Cordero apuntó precisamente a qué gana y qué arriesga el Ejecutivo si decide abrir espacio a esa agenda.

    Al respecto, Cordero advirtió sobre los costos que podría enfrentar el Ejecutivo si la disputa por la identidad de las derechas termina desplazando su promesa de gestión y resultados.

    “Yo creo que la derecha debe entender bien que cuando se está en el gobierno se actúa pragmáticamente para obtener resultados y ganar una próxima elección. El Gobierno no sirve para hacer un congreso ideológico. Ahí esta legitimidad de resultado se les va a ir de las manos”, afirmó.

    Sala de Pauta es un videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, donde periodistas y editores analizan los temas que marcan la agenda para entender mejor aquello que lees todos los días.

    Más sobre:Sala de pautaBatalla CulturalLuis CorderoJosé Antonio Kast

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