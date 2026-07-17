Sistema frontal y eventuales anegamientos: geógrafa detalla las zonas de riesgo en la RM
Tres fallecidos, cientos de miles de clientes sin electricidad y suspensión de clases entre las regiones de Atacama y La Araucanía son parte del saldo que ha dejado el sistema frontal que afecta a gran parte del país. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, María Victoria Soto, analizó, explicó y alertó por la amenaza de eventuales remociones en masa y de anegamientos. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en la Región Metropolitana y en la de Valparaíso ante estos fenómenos? Todos los detalles en el video.
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