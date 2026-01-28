Tenso cruce entre Delcy Rodríguez y universitarios: exigieron liberación de presos políticos

Un grupo de estudiantes universitarios encaró a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el campus de la Universidad Central de Venezuela.

El momento que quedó registrado, se ve como los jóvenes la emplazaron públicamente.“Presidenta, hay que liberar al profesor Jesús Armas y a más de 200 jóvenes que son presos políticos en Venezuela”, dijo el líder estudiantil, Miguelangel Suárez.

“Estamos trabajando, hay un programa de convivencia democrática. Es importante que los dirigentes políticos sean responsables”, respondió Rodríguez.

El estudiante insistió señalando: “Tienen que acabar con lo que está sucediendo con los familiares afuera de los centros de reclusión”. Tras esto, la líder venezolana decidió abandonar el lugar y se escucha que los jóvenes gritan: ¡Libérenlos a todos!