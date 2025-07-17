SUSCRÍBETE
Conoce la línea de coches premium de BabyRosen: diseño, tecnología y bienestar para cada paseo

En alianza con la marca italiana, Inglesina, presentan una exclusiva línea de coches que destacan por su tecnología de última generación, su ergonomía adaptativa y la excelente calidad de sus materiales.

Por 
Publirreportajes .
Marco Peruzzo

BabyRosen, la nueva marca de Rosen especializada en productos para guaguas, cuenta con una exclusiva línea de coches de paseo, desarrollados en alianza con Inglesina, la reconocida firma italiana, sinónimo mundial de calidad, seguridad y diseño en movilidad infantil.

Con el objetivo de garantizar el confort y entregar un portafolio integral de productos, desarrollaron importantes alianzas con tres marcas líderes en sus categorías que vienen a completar el catálogo. “Uno de nuestros principales compromisos con nuestros clientes es entregar productos de alto nivel, es por eso que generamos alianzas estratégicas con empresas internacionales que comparten los valores, principios y sobre todo, altos estándares de calidad”, detalló Beatriz Lagos, business development manager de BabyRosen.

Esta colaboración da vida a una completa línea de productos, entre los que destacan los sistemas de paseo o travel systems, reconocidos por su funcionalidad, seguridad, diseño y confort.

Estos modelos se destacan por su foco en el bienestar fisiológico del recién nacido, con capazos certificados por profesionales de la salud, materiales de altísima calidad y sistemas de seguridad que superan los estándares europeos. Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de paseo realmente superior, cómoda y confiable para el bebé y los padres.

“En BabyRosen buscamos productos que realmente marquen la diferencia, y encontramos en Inglesina una marca que comparte nuestra visión: entregar confort y bienestar a lo más importante para los padres...sus guaguas”, dijo. “Esta línea refleja ese compromiso, combinando calidad, diseño funcional y un estándar de cuidado que nos representa profundamente”, agregó Lagos.

Modelos disponibles

Coche travel system Aptica XT: está diseñado para terrenos exigentes y paseos outdoor. Su suspensión Adaptive Cruise® con ajuste independiente en cada rueda y ruedas Soft-Ride garantizan suavidad y estabilidad en todo tipo de superficies. El capazo incluye ventilación y favorece una postura saludable durante los primeros meses. La silla cuenta con respaldo reclinable a 170° y un asiento con doble capa: acolchado térmico para el invierno y malla transpirable para el verano, adaptándose a cada estación con máximo confort.

Coche travel system Electa: es el coche más liviano y compacto de Inglesina, ideal para la vida urbana. Su chasis ultraligero permite transportarlo y plegarlo fácilmente con una sola mano, incluso en espacios reducidos. A pesar de su formato más liviano, mantiene las mismas características clave del Aptica XT: un capazo amplio y ergonómico con ventilación, y una silla reversible con reclinado total a 170°, que asegura confort y postura adecuada desde recién nacido. Perfecto para quienes buscan máxima practicidad sin sacrificar el bienestar de la guagua.

Coche travel system Aptica: El Aptica combina elegancia, funcionalidad y alto confort, siendo una opción ideal para quienes buscan un coche completo y versátil. Comparte las mismas características clave del modelo XT: capazo Open Up ventilado y silla reversible con reclinado total a 170°. A diferencia del XT, su chasis está pensado principalmente para uso urbano, con una suspensión menos técnica pero excelente maniobrabilidad. Su diseño italiano, materiales de alta calidad y plegado con una mano lo convierten en un coche premium adaptable al día a día.

Además de su venta online, BabyRosen cuenta con dos tiendas en La Dehesa y Vitacura. En la sucursal de Nueva Costanera, los clientes pueden vivir una experiencia personalizada en una zona de prueba especialmente diseñada con distintos tipos de terreno, donde es posible testear cada coche y recibir asesoría experta para elegir el modelo que mejor se adapta a sus necesidades.

