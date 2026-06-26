El cáncer cervicouterino se puede prevenir. El PAP gratuito existe. ¿Por qué pocas mujeres lo hacen?

Muchas mujeres asumen que no necesitan hacerse el PAP y están equivocadas: el riesgo existe desde los 25 años y se mantiene hasta los 64.

Según cifras del Ministerio de Salud, el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres chilenas entre 30 y 54 años y es el tercer cáncer más frecuente en la población femenina en general. Es un dato que sorprende, porque también es uno de los cánceres más prevenibles, existe un examen que permite detectarlo a tiempo y es gratuito para mujeres entre 25 y 64 años. Se llama Papanicolau, o PAP, y miles de chilenas no tienen el suyo al día.

De hecho, según un artículo publicado en la Revista Médica de Chile en febrero de este año, si bien la cobertura del PAP a nivel nacional pasó de 35,3% en 2002 a 51,1% en 2023, la realidad es que todavía casi la mitad de las chilenas no se realiza periódicamente el examen.

Las razones no son solo económicas, ni de acceso. Estudios sobre conductas preventivas en salud identifican el olvido, la falta de tiempo y la percepción de bajo riesgo personal como las principales barreras. Muchas mujeres asumen que no necesitan hacérselo y están equivocadas: el riesgo existe desde los 25 años y se mantiene hasta los 64.

El Papanicolau detecta lesiones precancerosas antes de que se conviertan en un problema mayor. Eso es precisamente lo que lo hace valioso: no diagnostica un cáncer ya instalado, sino que permite intervenir antes de que llegue a serlo. Cuando se detecta en etapas tempranas, las posibilidades de tratamiento exitoso aumentan significativamente.

El PAP es, en el fondo, un buen ejemplo de algo más amplio: la prevención funciona cuando se transforma en un hábito y no en una reacción de último minuto. Detectar a tiempo casi siempre es más simple, menos invasivo y más efectivo que tratar una enfermedad ya avanzada. En el caso del cáncer cervicouterino, esa diferencia puede ser de vida o muerte: en Chile mueren dos mujeres cada día por esta causa, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Bajo esa lógica, Colmena impulsa una campaña para que sus afiliadas se “pongan al día” con su examen. “Buscamos que prevenir sea fácil para nuestras afiliadas: por eso el PAP está disponible a costo cero y en pocos pasos. Pueden acceder a su bono ya sea ingresando a la sección de ‘Exámenes Preventivos’ en su Sucursal Virtual o de forma presencial en nuestras sucursales. El examen se debe hacer cada tres años, toma cerca de 15 minutos, no requiere preparación previa ni orden médica y puede marcar toda la diferencia”, señaló la subgerente de Gestión de Salud de Colmena, Francisca Vargas.