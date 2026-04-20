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    Metrogas completa con éxito una nueva emisión de bonos por 4 millones de UF

    La operación refuerza la flexibilidad financiera de la compañía, optimiza su perfil de vencimientos y registró una elevada demanda de inversionistas institucionales.

     
    Metrogas completa con éxito una nueva emisión de bonos por 4 millones de UF

    Metrogas, la principal compañía de distribución de gas natural del país, completó una nueva emisión de bonos en el mercado local, respaldada por la confianza de los inversionistas en su modelo de negocio y perfil crediticio.

    La emisión, por 4 millones de UF (equivalentes a aproximadamente 180 millones de dólares), se estructuró en 2 series: una de 1,5 millones de UF con plazo de 5 años y otra de 2,5 millones de UF con plazo de 10 años. Los bonos fueron colocados a una tasa efectiva de 2,58% para la serie a 5 años y de 2,91% para la serie a 10 años, equivalente a un spread de 78 y 80 puntos base respectivamente.

    Estas condiciones están alineadas con las referencias de mercado para emisores con un sólido perfil operativo y financiero. La transacción contó además con una amplia participación de inversionistas institucionales locales, superando en 2,55 veces el monto inicialmente ofertado en el plazo de 5 años y 2,10 veces el monto inicialmente ofertado en el plazo de 10 años, lo que refleja el interés del mercado por la compañía y por instrumentos en UF de mediana y larga duración.

    Los recursos obtenidos permitirán a Metrogas refinanciar pasivos financieros y optimizar el perfil de vencimientos de su deuda, fortaleciendo su estructura de capital y otorgando mayor flexibilidad financiera para acompañar el desarrollo de su actividad regulada y sus planes operativos de largo plazo.

    “Esta nueva colocación de bonos refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de Metrogas y en nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Volver al mercado de capitales por segunda vez en años consecutivos es una señal clara de nuestro compromiso con una gestión orientada a generar valor de largo plazo para nuestros clientes, inversionistas y el país”, afirmó

    Marcos Cvjetkovic, gerente general de Metrogas

    Esta colocación se produce tras la exitosa emisión realizada por la compañía en 2025, cuando Metrogas regresó al mercado de capitales chileno tras 20 años con una operación por 3 millones de UF, estructurada en dos tramos a 5 y 10 años. La operación de 2026 consolida una estrategia de financiamiento diversificada y alineada con las mejores prácticas del sector.

    Más sobre:azertaMETROGAS

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