Una IA para sintetizar evidencia médica: la nueva apuesta de Doctoralia

La inteligencia artificial se abrió camino en la salud y ya se ven desde asistentes que ayudan a redactar fichas clínicas hasta herramientas que automatizan tareas administrativas. E incluso más, facilitando incluso procedimientos a distancia. Eso sí, son cada vez más los estudios científicos y el tiempo de consulta es cada vez más limitado, convirtiéndose en uno de los principales desafíos. El problema no es acceder a la inmensa cantidad de información, sino procesarla y convertirla en una herramienta útil para tomar decisiones.

Ante ese escenario, Doctoralia presentó, a inicios de julio, en Chile Noa Evidence, un asistente de inteligencia artificial pensado para buscar y resumir literatura médica. La herramienta, disponible de forma gratuita para profesionales de la salud -como psicólogos, cardiólogos o nutricionistas-, responde preguntas clínicas a partir de evidencia científica y entrega las fuentes que respaldan cada respuesta.

Noa Evidence permite a los profesionales de la salud formular preguntas clínicas y recibir respuestas basadas en literatura científica y guías médicas.

La firma eligió a Chile para realizar el lanzamiento oficial de la plataforma, pese a que ya se encuentra operando en otros mercados. Según Juliana López Pineda, country manager de Doctoralia para Chile y Brasil, el objetivo no es reemplazar el criterio médico, sino devolver tiempo a quienes hoy enfrentan la presión de ver más pacientes y, al mismo tiempo, seguir al día con nueva evidencia.

Encontrar información no es el problema

López Pineda parte describiendo el escenario que enfrenta hoy la salud. “Nosotros como sociedad a nivel mundial, cada vez nos estamos envejeciendo más: la proporción de personas que tienen más de 65 años está creciendo alarmantemente a nivel global y eso crea una necesidad creciente por el sistema de salud, por tener consultas, por ir a especialistas, por ir al médico y no tenemos la capacidad de generar doctores a ese ritmo”, plantea.

A esa presión asistencial, agrega, se suma el crecimiento constante de la producción científica. “Cada vez las consultas duran menos, necesitamos más doctores y los presionamos más para que vean más pacientes y, sumemosle, que se están generando 2.6 millones de artículos científicos al año”, asegura la ejecutiva.

Juliana López Pineda, country manager de Doctoralia para Chile y Brasil, sostiene que la inteligencia artificial debe apoyar el criterio médico, no reemplazarlo.

Por eso, las dificultades ya no pasan por la disponibilidad de la información y estudios. “El problema está menos en la disponibilidad de la información, está mucho más en cómo organizarla y sintetizarla”, afirma.

Según explica, muchos de esos estudios ya son públicos y pueden ser consultados por cualquier profesional. A pesar de eso, revisar miles de páginas mientras se atienden pacientes resulta, en la práctica, imposible.

Respuestas con respaldo

Noa Evidence funciona mediante una interfaz conversacional similar a la de otros asistentes de IA. La diferencia, sostiene López Pineda, es que las respuestas no provienen de todo internet, sino de literatura científica y guías clínicas.

“Funciona como un chat… un médico pregunta en tiempo real y le responde con base en la sustentación científica que tenga la herramienta, y no solamente eso: le entrega al doctor los links y las fuentes de las cuales saca la información para darle esa respuesta”, cuenta la ejecutiva.

10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico. Foto: Pexels

Si el profesional quisiera profundizar, puede acceder directamente a la publicación indicada por la plataforma. Para obtener mejores resultados, la calidad del contexto que entregue el médico sigue siendo determinante.

De hecho, explica que el profesional puede continuar la conversación con la herramienta, agregar antecedentes clínicos o solicitar nuevos enfoques hasta obtener la información que necesita. Además, el profesional puede complementar ese uso con otras herramientas de Doctoralia, como Noa Notes, que permite tomar notas durante la consulta o generar un resumen de lo conversado con el paciente. Esa información luego puede servir como contexto para Noa Evidence y ayudar a obtener una respuesta más precisa.

La IA no es un reemplazo

Uno de los principales conflictos con respecto a la IA aplicada en salud es hasta dónde puede llegar su independencia, ¿hasta dónde puede intervenir una IA en una decisión clínica?. “Para nosotros esta es una herramienta que apoya las decisiones clínicas de los médicos, no los reemplaza”, dice López Pineda.

La ejecutiva sostiene que el juicio clínico sigue dependiendo completamente del profesional, quien debe decidir qué información entregar, interpretar la respuesta y tomar la decisión final respecto del paciente. “Noa Evidence por sí solo no haría nada. Hace falta que alguien lo alimente y analice lo que sale después”, sugiere.

Además de resumir información médica, la plataforma entrega las publicaciones y fuentes utilizadas para que cada profesional pueda revisar directamente la evidencia.

Para reforzar esa confianza, la plataforma, que fue realizada junto a un equipo médico que luego se encargó de testear la herramienta, muestra las referencias que utiliza.

Además, asegura que el sistema protege la información bajo la normativa europea de privacidad y que no requiere datos personales para funcionar. “No hace falta que los doctores compartan nada de información personal para hacer preguntas: pueden hablar de la casuística en la que están y del contexto de un paciente, pero no es relevante ningún dato para que funcione bien”, asegura.

Chile como punto de partida

Aunque Noa Evidence ya opera en otros mercados, junto a Doctoralia decidieron realizar en Chile el lanzamiento oficial de la herramienta. La razón, según dice, está en el interés que ha visto entre profesionales chilenos por incorporar IA a su trabajo diario, especialmente en sus últimas visitas al país.

“Me atrevo hasta decir que eso nos ha impulsado a querer lanzar la herramienta primero acá”, revela López Pineda.

Por ahora, Noa Evidence puede utilizarlo sin costo cualquier médico presente en la plataforma de Doctoralia, así como también de forma independiente a través del navegador. Juliana López Pineda asegura que no existen planes de monetizar el servicio en el corto plazo.