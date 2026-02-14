Ayuda humanitaria

SEÑOR DIRECTOR:

La ayuda al pueblo cubano llegará a raudales de todas partes del mundo cuando en ese país se hagan elecciones libres y competitivas, incluido el PC, si se anima a competir. Antes de eso, toda ayuda que se le otorgue a Cuba será distribuida por los mismos que han llevado a los cubanos a la pauperrima situación que viven hoy, probablemente afirmando que gracias a ellos ha llegado esta ayuda de los pueblos hermanos.

Julio Dittborn C.