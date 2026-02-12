Ayudas humanitarias

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en consideración a las difíciles condiciones que enfrenta su población. Sin duda, se trata de un gesto que, en términos formales, puede resultar destacable. Sin embargo, la decisión abre interrogantes que merecen reflexión.

¿Por qué, junto con esta ayuda, no se exige con la misma claridad el respeto irrestricto a los derechos humanos y la realización de elecciones libres, tal como se ha hecho en el caso venezolano? ¿Por qué aún existen sectores que relativizan una dictadura que se ha extendido por más de seis décadas?

Asimismo, cabe preguntarse si en el actual contexto nacional, con situaciones complejas en comunas como Penco, Lirquén o Valparaíso, no sería pertinente priorizar con mayor énfasis las urgencias internas.

Cuando las señales en política exterior no son coherentes, la ayuda humanitaria corre el riesgo de interpretarse como una definición ideológica antes que como un compromiso estrictamente humanitario.

José Riquelme Brondi