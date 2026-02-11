Brechas invisibles en cáncer infantil

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy es clave visibilizar el impacto profundo que el cáncer tiene en niños, niñas, adolescentes y sus familias, y no solo en lo físico, sino también en lo emocional, social y económico. La evidencia muestra que entre el 30% y el 50% de los cuidadores debe abandonar su trabajo durante el tratamiento, situación que se agrava en hogares monoparentales y puede extenderse incluso en la etapa de sobrevida.

Chile ha logrado avances relevantes: la sobrevida promedio alcanza el 80,5%, un logro que refleja el esfuerzo del sistema público y la sociedad. Sin embargo, los desafíos son evidentes: integrar a los adolescentes hasta los 18 años en el programa infantil, ampliar el acceso a nuevas tecnologías y tratamientos, abordar los efectos secundarios a lo largo del ciclo vital, incluida la fertilidad, y fortalecer la rehabilitación en regiones, entre otros, para asegurar una reinserción educativa y social efectiva.

Avanzar en un enfoque integral y descentralizado no es solo un deber sanitario, sino una inversión social; por cada dólar invertido en un niño con cáncer se recuperan tres a lo largo de su vida.

Marcela Zubieta

Presidenta Fundación Nuestros Hijos