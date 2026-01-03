Captura de Maduro y Derecho Internacional

SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boric condenó la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aduciendo que deben respetarse los principios básicos del Derecho Internacional. Sin embargo, el Presidente Boric se equivoca.

El shabbat fue hecho para el hombre, y no el hombre para el shabbat. De la misma manera, el Derecho Internacional debe emplearse en el interés de los ciudadanos y no para, en desmedro de estos últimos, escudar a un régimen ilegítimo y abusivo bajo el ingenuo supuesto de que éste podría llegar a colaborar en su propia salida del poder de forma voluntaria y pacífica.

La caída de Maduro es una buena noticia. Cómo se desenvuelvan los hechos de aquí en adelante ya es harina de otro costal.

Ricardo Edwards Salas

Abogado