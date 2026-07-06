SEÑOR DIRECTOR:

Si bien las cárceles de alta seguridad para controlar e inhabilitar a los delincuentes más peligrosos y refractarios al cambio son necesarias, la efectividad de un modelo de intervención se pone a prueba solo cuando los condenados recuperan en algún momento la libertad. La prisión perpetua, si bien podría evitar que vuelvan a delinquir, viola todas las normas básicas del derecho humanitario.

En este caso el Modelo California iniciado el año 2023, transformó el otrora corredor de la muerte de San Quintín en un centro de educación, capacitación laboral, tratamiento contra adicciones, desarrollo personal y justicia restaurativa, aumentando la interacción entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, logrando así reducir la histórica alta reincidencia de los egresados, hasta el nivel más bajo visto en muchos años, con un 18,5% después de tres años de libertad.

Los datos son claros, invertir en rehabilitación es invertir en seguridad pública. Aunque la reincidencia cero no existe, el efecto del modelo ha logrado disminuir significativamente los delitos violentos en las principales ciudades de California.

Mauricio Valdivia Devia

PhD investigador ACIPOL de Carabineros