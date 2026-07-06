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    Cartas al Director

    Señales para reactivar la economía

    Por 
    Cartas al director
    Fundición de cobre.

    SEÑOR DIRECTOR:

    La aprobación ambiental de proyectos de inversión por más de US$16 mil millones durante los primeros 100 días del actual gobierno, en el marco de su agenda para agilizar tramitaciones y reactivar la economía, es una buena noticia.

    Conviene poner esta cifra en contexto. La tasa de desocupación subió a 9,4% en el trimestre marzo-mayo —su nivel más alto en cinco años—, mientras el último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) acumula cinco meses consecutivos de caída y enfrenta un escenario de contracción económica sostenida.

    En ese escenario, Chile debe seguir empujando la ruta del crecimiento. La infraestructura ha sido históricamente un motor de empleo, y destrabar estas iniciativas debe seguir siendo prioridad también para los servicios evaluadores. En medio de un ciclo económico débil, agilizar la inversión que ya está aprobada —y seguir acelerando la que viene— es de las pocas palancas inmediatas con las que cuenta el país. Necesitamos más señales como esta.

    Gustavo Díaz

    Economista

    Instituto Libertad

    Más sobre:DesocupaciónInversiónAprobación ambientalCrecimiento

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