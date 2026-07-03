SEÑOR DIRECTOR:

En días recientes, la portada de un diario destacaba que Chile se ubica como el cuarto país con mayor desempleo dentro de la OCDE. A ello se suman las declaraciones de la presidenta del Banco Central tras el último IPoM, quien advirtió la coexistencia de factores estructurales y transitorios detrás de la debilidad del mercado laboral. En paralelo, dos clasificadoras de riesgo han alertado sobre crecientes presiones fiscales.

Este conjunto de señales no es menor. Configura un diagnóstico claro y la prioridad debe estar en reactivar la creación de empleo. En ese sentido, resulta positivo que el gobierno muestre apertura a flexibilizar instrumentos como el subsidio al empleo.

Asimismo, es razonable focalizar el gasto en iniciativas con mayor efecto sobre la participación laboral, donde Chile arrastra una de las mayores brechas de género de la OCDE. El nuevo diseño propuesto sobre Sala Cuna Universal es un buen ejemplo: puede transformarse en una herramienta más eficaz para impulsar el empleo femenino, especialmente considerando los altos costos de contratación que hoy enfrentan las mujeres.

En un contexto desafiante, se requiere priorización, evidencia y urgencia para destrabar el mercado laboral y retomar una senda sostenida de creación de empleo.

Carolina Abuauad Magasich

Investigadora Asociada Fundación P!ensa