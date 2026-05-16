Cuidar, no delatar
SEÑOR DIRECTOR:
Con preocupación vemos que el gobierno propone obligar a hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a entregar datos de migrantes irregulares al Servicio Nacional de Migraciones. Más allá del debate migratorio, convertir a educadoras, profesoras y médicos en informantes administrativos desnaturaliza su labor. La sala cuna existe para cuidar y educar; la consulta médica, para sanar.
Sorprende la energía política y legislativa puesta en estas medidas mientras Chile arrastra una profunda crisis de bienestar infantil: pobreza persistente, deterioro de la salud mental y graves rezagos educativos. ¿No debería estar ahí la verdadera prioridad?
Chile necesita crecer, pero su principal recurso son las personas -chilenas y migrantes- y las capacidades que logremos desarrollar en ellas. Cuando una familia deja de ir al consultorio o de matricular a sus hijos por temor, el daño no es solo humano: también compromete el futuro del país.
Paloma Del Villar
Directora Observatorio Niñez Colunga
Francisca González
Coordinadora Área Infancia Centro UC Justicia y Sociedad
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