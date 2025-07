Democracia de cartón

SEÑOR DIRECTOR:

La cumbre progresista “Democracia Siempre”, convocada por el Presidente Boric, buscó proyectarse como un espacio de liderazgo regional en defensa de la democracia. Sin embargo, ¿cómo pretende fortalecer lo que muchos de sus protagonistas han contribuido a debilitar?

No hay defensa democrática creíble si se ignora la corrupción que afecta a gobiernos que dicen proteger a los más vulnerables de la desigualdad, pero desvían recursos públicos en beneficio personal, familiar o partidario. Tampoco hay compromiso real con la democracia si se relativizan las violaciones a los derechos humanos según la cercanía ideológica con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ni respeto al Estado de Derecho cuando se pretende silenciar a la prensa y las disidencias, se manipula la justicia o se busca impunidad desde el poder.

La democracia no se manifiesta en foros entre afines, sino en la coherencia entre el discurso y la conducta. Lo preocupante de esta cumbre no es solo su grandilocuencia, sino que utilice el prestigio internacional de Chile para respaldar gobiernos en crisis de credibilidad más preocupados de sostenerse en el poder que de servir a sus naciones. No necesitamos más foros que declaren amor por la democracia. Necesitamos líderes que la ejerzan con límites, integridad y honor a la verdad.

Santiago Acosta Rajbe

Coordinador Área Internacional IdeaPaís