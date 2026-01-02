SEÑOR DIRECTOR:

Algo positivo de tener holgura entre la elección y el cambio de mando es que no sólo el futuro gobierno puede prepararse bien, sino también la futura oposición. De estos últimos, algunos como el PPD, la DC e incluso sectores del PS plantean hacer una federación de partidos o hasta fundar los cimientos de una tienda única socialdemócrata. Otros, desde el PC, dan luces de un comportamiento al menos turbulento.

La lectura del Informe al X Pleno del Comité Central, divulgado hace algunos días, no da lugar a interpretaciones: el PC hace un explícito llamado a la movilización permanente del pueblo y, aun cuando no llama a la violencia, tampoco señala expresamente que dicha movilización deba ser pacífica. Al contrario, el texto dice claramente: “No se trata de esperar los ciclos electorales para activar al pueblo, sino de comprender que la disputa electoral es una consecuencia —no la causa— de la acumulación social y política”.

Lo anterior permite predecir que habrá dos izquierdas meridianamente distintas: por un lado, la socialdemocracia, que ha anunciado ser opositora a Kast desde tribunas institucionales, y la del PC, que aspira a generar tumulto desde la calle.

Respecto del Frente Amplio, aún no se define. Como bloque cercano al Presidente Boric, es probable que no se pronuncien sino hasta después del 11 de marzo. Pero tarde o temprano deberán hacerse parte en esta disputa, sabiendo que en ella se juega buena parte del futuro de la izquierda.

Roberto Munita Morgan

Director Administración Pública UNAB