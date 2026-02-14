El dilema estratégico de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El orden mundial ha transitado de una globalización ingenua hacia un escenario multipolar e impredecible que exige precisión. Si bien la reunión Xi-Trump en octubre pasado trajo una calma inusual, esta estabilidad parece transitoria. Este escenario obliga a Chile a navegar con cautela entre la presión geopolítica y el desarrollo económico, bajo una realidad inamovible: EE.UU. es nuestro mayor inversionista y China nuestro mayor comprador.

Con base en las señales más visibles hasta ahora -como los perfiles del próximo canciller, de la subsecretaria de la Subrei y de los candidatos para la embajada en Washington- se anticipa que el gobierno del Presidente Kast adoptará un alineamiento más estrecho con la Casa Blanca.

Sin embargo, es aquí donde el concepto de “potencia media” adquiere mayor valor. Chile no debe ser un actor pasivo; poseemos recursos estratégicos y la capacidad de articular nuevas coaliciones.

En lo inmediato, es necesario hacer frente a desafíos críticos, como el endurecimiento de las reglas de origen por parte de EE.UU. para evitar que contenido chino fluya a través de terceros; debemos evitar que nuestras exportaciones queden atrapadas en esas barreras. Asimismo, se requiere abordar con seriedad el screening de inversiones en infraestructura crítica y no perder de vista al sur global, donde se proyecta el mayor dinamismo comercial hacia 2034. Finalmente, Chile puede observar el modelo de China, que hoy utiliza energías renovables para reducir costos de sus datacenters. Replicar este camino nos permitiría convertir nuestro potencial energético en un hub de procesamiento de datos para la región.

En este nuevo tablero, nuestro éxito dependerá de la capacidad de ser arquitectos de alianzas que aseguren transferencias tecnológicas y valor agregado, y no simplemente una fuente de extracción de renta.

Loreto Leyton

Directora ejecutiva Fundación Chilena del Pacífico