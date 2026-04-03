SEÑOR DIRECTOR:

Las últimas cifras conocidas dan cuenta del mediocre legado de la administración anterior, no vale la pena ocultarlo. Tres temas fundamentales dan cuenta de ello. Una economía que cayó 0,5% anual en enero y volvió a caer 0,3% anual en febrero de este año; una tasa de desempleo que se ubicó en 8,3% en el trimestre móvil terminado en febrero—y de 8,5% si se consideran los datos desestacionalizados—, con una creación anual de empleos que en febrero fue menos de 95 mil nuevos puestos, de los cuales más del 70% fue informal; y una situación fiscal bastante deteriorada, no solo por los irresponsables desvíos que se tuvieron sin mediar crisis alguna, sino que también por la debilitada institucionalidad que se deja.

Lamentablemente, la lista de dañinas herencias es larga. Reconocerlas es necesario para tener presente, objetivamente, el punto de partida de la nueva administración y ojalá, con urgencia, empezar a recomponer la situación.

Félix Berríos Theoduloz

Economista