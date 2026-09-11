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    Cartas al Director

    Financiar derechos pero sin debilitar otros

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Tras una sesión marcada por la descoordinación, la Sala del Senado rechazó las dos normas que financiaban el proyecto de sala cuna universal: la cotización de 0,35% destinada al Fondo de Sala Cuna y la rebaja equivalente de la cotización al Seguro de Cesantía, diseñada para evitar que el beneficio encareciera la contratación.

    El Ejecutivo podrá reponer ambas normas en la Cámara de Diputados, pero esa opción abre otra cuestión que no debiera soslayarse: reducir los recursos destinados al Fondo de Cesantía exige explicar qué impacto tendrá esa decisión sobre su sostenibilidad y cobertura.

    Un derecho sin financiamiento es apenas una declaración de intención; pero financiarlo debilitando otro mecanismo de protección social exige demostrar que este puede soportarlo. Rechazar una fórmula sin ofrecer una alternativa es aprobar la promesa y luego quitarle sustento; pero reponerla sin hacerse cargo de sus efectos es trasladar el problema, no resolverlo.

    Javiera Garretón

    Fundación Jaime Guzmán

    Más sobre:FinanciamientoSala cunaDescoordinación

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