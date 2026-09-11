Magallanes y Antártica Chilena

Hace 7 años instalaron una estación oceanográfica en el estrecho de Magallanes: esto es lo que descubrieron

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta impresentable iniciar el Mes de la Patria teniendo que aguantar tanta prepotencia de autoridades argentinas -civiles y militares- en relación a nuestros derechos en el extremo austral.

Ojalá que el gobierno no se deje seducir por los “cuentos de sirenas” de Argentina, los que han sido reiterados en nuestra historia.

Andrés Montero J.