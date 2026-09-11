IPoM: peor corto plazo, mejor mediano plazo

SEÑOR DIRECTOR:

El IPoM de septiembre trae una noticia mala y una más alentadora.

La mala es de corto plazo. La economía crecería menos de 1% este año, con una inversión fija que caería 0,3% anual, y un consumo que crecería 1,5% anual, de la mano de un mercado laboral muy debilitado, afectado por los mayores costos de contratación, a lo que se suma mayor sustitución por tecnología.

La noticia mejor es mirando hacia delante. Para el próximo año la autoridad elevó la expectativa de crecimiento de la inversión fija a 8,1% anual (desde 5,0% anual en junio), y a 7,1% anual en 2028 (desde 3,2% anual). Esto impacta el crecimiento económico de mediano plazo y en buena medida se explica por la Ley de Reconstrucción. En materia de precios, pese a que la sorpresa de agosto elevaría la inflación sobre 4,3% anual en diciembre, esta sería transitoria, convergiendo a la meta hacia el próximo año.

El mayor problema está en el mercado laboral, que además de exhibir una alta tasa de desempleo, ha visto elevada su tasa natural, por lo que medidas que dinamicen el empleo, como las anunciadas por el ministro del Trabajo, son imprescindibles. A ellas deberían sumarse otras, pensando en que ha habido un cambio estructural con la automatización que requiere incluso más empuje a la contratación, y sin olvidar el corto plazo, que es donde estamos teniendo las mayores dificultades y escasa acción.

Todo lo anterior refleja que las políticas económicas no son inocuas. Hacerlo bien puede mejorar la situación, y hacerlo mal lleva a un deterioro que es difícil de revertir.

Félix Berríos Theoduloz