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    Cartas al Director

    Sobrecarga curricular

    Por 
    Cartas al director
    sala de clases

    SEÑOR DIRECTOR:

    La OCDE, en su informe Curriculum Overload: A Way Forward (2020), ha advertido que los sistemas escolares sufren una constante presión social y legislativa por incorporar nuevos temas al currículum escolar —desde temas constitucionales hasta educación financiera— sin retirar jamás contenidos antiguos. El consenso comparado con sistemas de alto rendimiento como Singapur o Columbia Británica señala que un programa saturado fomenta una memorización superficial y el agotamiento docente, por lo que la tendencia global apunta a priorizar la profundidad conceptual, la coherencia y el rigor por sobre la mera cobertura extensiva.

    En Chile, esta tensión es particularmente aguda. Las Bases Curriculares vigentes desde 2012 contemplan una cantidad de objetivos de aprendizaje que excede con creces las semanas lectivas reales del calendario. La crisis sanitaria del Covid sinceró esta inviabilidad mediante una Priorización Curricular de Emergencia hecha por el Mineduc, una medida ampliamente valorada en las salas de clase. No obstante, el intento del ministerio de transformar esa poda temporal en una reforma curricular definitiva hacia 2024 y 2025 se ha topado con reparos del Consejo Nacional de Educación (CNED).

    Los integrantes del CNED deberían considerar los recientes resultados PISA 2025. Un 35% de los estudiantes chilenos se sitúa por debajo del Nivel 2 en lectura (analfabetismo funcional), mientras que la mayoría se concentra en los Niveles 2 y 3, con menos de un 2% alcanzando los niveles de excelencia (Niveles 5 o 6). Con esa mediocridad en el manejo del lenguaje… ¿tiene sentido que en 2º Medio se pida a los estudiantes leer (y entender) sobre “la Gran Depresión de 1929, sus efectos globales y el surgimiento de regímenes totalitarios en Europa”?

    Urge aprobar esa Priorización Curricular.

    Mario Waissbluth

    Más sobre:OCDEPrueba PISAMediocridadPriorización curricular

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