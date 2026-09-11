No se construye futuro borrando la historia

SEÑOR DIRECTOR:

Por primera vez desde el retorno a la democracia, el Presidente ha decidido no realizar un acto conmemorativo por el 11 de septiembre. La señal parece ser que ya es hora de “dar vuelta la página” y mirar hacia el futuro. Pero ¿realmente para avanzar necesitamos dejar de recordar?

El 11 de septiembre marcó un quiebre de nuestra democracia y nuestras instituciones, cuyas consecuencias marcaron a generaciones. Conmemorar esta fecha no es solo recordar el pasado: es una oportunidad para que quien encabeza el Estado convoque a todos los chilenos, desde nuestras distintas miradas, en torno al valor de la democracia. Es una de las pocas instancias en que el Presidente puede hablarle al país entero y convertir una fecha que nos dividió en una oportunidad para volver a encontrarnos.

No realizar la conmemoración no es pasar la página; es simplemente dejar de leerla.

María Paz Valdivia