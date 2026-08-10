Inundaciones y planificación

La Serena, 21 de julio de 2026. El pueblo de Islon ubicado a 10 km aproximadamente de La Serena fue azotado con un segundo aluvion en la misma semana debido a la activación y crecida de las quebradas por el temporal que afecta al lugar. Alejandro Pizarro/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de los recientes daños asociados a crecidas de ríos, conviene ampliar la discusión más allá de si un cauce “se desbordó” o no.

La ingeniería busca diseñar obras capaces de resistir los embates de la naturaleza, pero difícilmente habrá una solución más efectiva que evitar, en primer lugar, la exposición innecesaria. No basta con construir bien si viviendas o infraestructura crítica se emplazan en zonas naturalmente inundables.

Experiencias como el parque inundable de Constitución muestran que es posible compatibilizar ciudad y dinámica fluvial. El desafío es avanzar hacia una planificación que reconozca la dinámica de los ríos, resguarde sus zonas de expansión y reduzca la exposición de viviendas e infraestructura crítica.

Jorge Tobar Presidente Ian Watt Past President Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales