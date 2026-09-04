La cuenta que pagan las regiones

SEÑOR DIRECTOR:

El congelamiento de la tarifa del transporte público hasta fin de año ha sido uno de los compromisos centrales del gobierno para contener el alza de combustibles. Sin embargo, el debate vuelve a concentrarse casi con exclusividad en el Sistema Red de la capital, olvidando nuevamente el costo que asumen las regiones.

A diferencia de los grandes operadores metropolitanos, en el resto del país el transporte opera en su mayoría por medio de pequeñas y medianas empresas que carecen de la misma cobertura y estructura de subsidios. Son estos operadores locales y, en especial, las comunidades más alejadas de las capitales regionales quienes resienten con mayor fuerza el impacto de los costos operacionales.

Mantener la postura de excesiva rigidez fiscal que focaliza los recursos en Santiago termina perjudicando precisamente a las pymes y familias de regiones que se prometió proteger. La equidad territorial no puede seguir quedando subordinada a las prioridades de Santiago.

Renato Smimmo

Abogado, presidente Fundación ProChile