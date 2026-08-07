La educación cambió

La educación online ha ampliado las oportunidades de ingreso a la educación superior durante todo el año.

SEÑOR DIRECTOR:

Por primera vez desde que existen registros, la matrícula de pregrado a distancia superó a la vespertina. No es solo un cambio de modalidad; es un cambio en la forma en que Chile estudia.

Detrás de esa cifra hay trabajadores que comienzan sus clases cuando termina su jornada laboral, madres y padres que estudian mientras sus hijos duermen y personas que pueden formarse sin dejar su ciudad, su empleo o su familia.

Por eso, el debate ya no debería ser presencial versus online, la verdadera discusión es cómo asegurar una educación de calidad, pertinente y conectada con el mundo laboral.

Durante años hablamos de la educación online como el futuro, hoy es parte del presente y también refleja otro cambio profundo, las personas ya no estudian solo al inicio de su vida laboral. Hoy el 14,3% de la matrícula de pregrado corresponde a mayores de 35 años, y entre quienes estudian a distancia, uno de cada dos pertenece a ese grupo.

En un mercado laboral que cambia cada vez más rápido, aprender durante toda la vida dejó de ser una opción para transformarse en una necesidad.

María José Gutiérrez Correa

Directora ejecutiva Grupo Enovus