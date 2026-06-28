Santiago 24 de junio 2026. Fiscalia Occidente somete a control de detencion y formalizacion a implicados en muerte de nino de 12 anos de edad, tras ser arrastrado en una encerrona en San Bernardo Dragomir Yankovic/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

La tragedia de San Bernardo, donde una encerrona terminó con la muerte de un niño de 12 años, ha generado comprensible indignación y una legítima demanda de justicia.

Pero junto con preguntarnos cómo castigar estos delitos, también deberíamos preguntarnos qué falló para que jóvenes de entre 17 y 21 años cometieran un acto de tal brutalidad. Hacer esa pregunta no significa justificar a los victimarios; significa prevenir más muertes.

La cárcel, el endurecimiento de penas o la discusión sobre la edad de responsabilidad penal son respuestas necesarias cuando el daño ya está hecho. Sin embargo, llegan tarde para el niño que perdió la vida y para los adolescentes que crecieron hasta convertirse en delincuentes.

La verdadera prevención comienza mucho antes: en la protección de la infancia, el fortalecimiento de las familias, la recuperación de espacios públicos seguros, la detección temprana de trayectorias de riesgo y la capacidad del Estado para acompañar a niños y jóvenes antes de que el crimen los reclute.

María Paz Valdivia

MPA LSE