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    Cartas al Director

    La verdadera prevención

    Por 
    Cartas al director
    Santiago 24 de junio 2026. Fiscalia Occidente somete a control de detencion y formalizacion a implicados en muerte de nino de 12 anos de edad, tras ser arrastrado en una encerrona en San Bernardo Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    La tragedia de San Bernardo, donde una encerrona terminó con la muerte de un niño de 12 años, ha generado comprensible indignación y una legítima demanda de justicia.

    Pero junto con preguntarnos cómo castigar estos delitos, también deberíamos preguntarnos qué falló para que jóvenes de entre 17 y 21 años cometieran un acto de tal brutalidad. Hacer esa pregunta no significa justificar a los victimarios; significa prevenir más muertes.

    La cárcel, el endurecimiento de penas o la discusión sobre la edad de responsabilidad penal son respuestas necesarias cuando el daño ya está hecho. Sin embargo, llegan tarde para el niño que perdió la vida y para los adolescentes que crecieron hasta convertirse en delincuentes.

    La verdadera prevención comienza mucho antes: en la protección de la infancia, el fortalecimiento de las familias, la recuperación de espacios públicos seguros, la detección temprana de trayectorias de riesgo y la capacidad del Estado para acompañar a niños y jóvenes antes de que el crimen los reclute.

    María Paz Valdivia

    MPA LSE

    Más sobre:PrevenciónFamiliasEspacios públicosTrayectorias de riesgo

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