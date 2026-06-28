Lecciones del caso de los niños haitianos

SEÑOR DIRECTOR:

La preocupación generalizada a raíz de la investigación realizada por la Contraloría respecto de irregularidades y descoordinaciones en los procesos de reunificación familiar de niños haitianos, no puede quedarse sólo en haber localizado a los 64 niños y haber visibilizado las limitaciones de nuestro sistema migratorio.

Es fundamental que se tomen medidas concretas para fortalecer la capacidad de coordinación de las instituciones del Estado en cuanto a interoperabilidad de los datos, verificación de antecedentes y protección de garantías mínimas. Lo anterior, no puede significar que Chile simplemente cierre los canales de reunificación familiar para niños provenientes de Haití. El interés superior del niño nos exige un esfuerzo institucional adicional, para proteger su integridad sin exponerles a riesgos de tráfico de migrantes o trata de personas, junto con mantener la posibilidad de reunirse con sus familiares en nuestro país.

Es de esperar que estemos a la altura del desafío y que la preocupación transversal que se generó en este caso derive en acciones coherentes con la intención de proteger los derechos de los niños.

Mayra Feddersen, Olaya Grau, Zarko Luksic, Roberto Méndez, Patricia Rojas, Antonia Urrejola

Directores Centro de Políticas Migratorias