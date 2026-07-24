Licitación por suministro eléctrico

SEÑOR DIRECTOR:

La CNE acaba de publicar las bases de licitación para el suministro regulado de electricidad durante los próximos 15 años. Si entendemos este proceso como una herramienta de estrategia regulatoria para orientar el desarrollo energético del país, resulta valorable el cambio de rumbo y el aprendizaje institucional que parecen reflejar estas bases.

En efecto, la licitación exhibe una orientación económica y contractual clara hacia instalaciones existentes o proyectos nuevos en etapas muy avanzadas de desarrollo. Aunque es compatible con tecnologías renovables, ofrece condiciones menos favorables para desarrollar proyectos desde cero que la Licitación 2023/01. En la práctica, no parece diseñada para desarrolladores renovables puros, sino más bien para generadores con portafolios existentes, mayor capacidad financiera y activos próximos a entrar en operación.

En ese sentido, se trata de una licitación centrada en la seguridad de suministro, el respaldo contractual y la solvencia financiera: tecnológicamente moderna, pero contractualmente conservadora. El énfasis regulatorio parece haberse desplazado desde el fomento de determinadas tecnologías hacia la priorización de respaldo verificable y seguridad contractual. Es una mirada que el país requiere para avanzar hacia un desarrollo energético sustentable y renovable, pero también con una seguridad de abastecimiento acorde a los tiempos que vivimos.

Claudio Espinoza M.

Socio Director Aclai Consultores Ltda