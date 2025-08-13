Limitaciones a créditos
SEÑOR DIRECTOR:
¿Como accionista del Banco de Chile me gustaría saber quién me indemnizará por las limitaciones que la CMF quiere imponer a los bancos por prestar a sociedades relacionadas con sus directores? Los accionistas estamos plenamente informados de los créditos que otorga dicho banco a Antofagasta Minerals, CCU, Vapores y SAAM.
Paul Fontaine B.
