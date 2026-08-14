Lo que mi historia realmente enseña

SEÑOR DIRECTOR:

La Dra. Sofía Salas, en su carta, usa mi historia para defender una gestación subrogada mejor regulada en vez de su abolición. Si mi historia se va a usar para defender la práctica que denuncio, al menos sus hechos deberían respetarse.

Sugiere que una evaluación psicológica podría haber evitado lo que ocurrió, pero mi madre sí fue evaluada —y no impidió lo que nos pasó a ambas-. Señala nuestro vínculo genético. Quítenlo: el óvulo de otra mujer no habría borrado nueve meses de embarazo y parto. Dice que debí conocer mis orígenes. Así es. Me habría evitado la mentira, pero no me habría evitado perder a mi madre.

La Dra. Salas es médica. Sabe que el embarazo importa. Un recién nacido reconoce la voz, el olor y el cuerpo de la mujer que lo llevó, no el contrato ni a los extraños que lo esperan.

Le devuelvo entonces su desafío: ¿qué regulación cambia lo que ocurre al nacer?

Quiten el dinero, el secreto y el vínculo genético. Agreguen evaluación, abogados y todas las salvaguardas imaginables. De todas formas, se llega a la misma sala de parto: una mujer da a luz a un hijo que acordó entregar antes de la concepción.

Mater semper certa est: la madre es quien da a luz.

Protegemos a las crías recién nacidas de los animales para que no sean separadas demasiado pronto de sus madres, ¿por qué exigir menos para los seres humanos?

La Dra. Salas puede llamar esto un problema a regular. Yo lo llamo aquello que ninguna regulación puede eliminar sin terminar con la gestación subrogada misma.

Olivia Maurel

Portavoz de la Declaración de Casablanca