Los primeros 100 días de Kast

SEÑOR DIRECTOR:

Se ha cumplido el hito de los 100 primeros días de gobierno del Presidente Kast. Históricamente, se usa este plazo para evaluar las prioridades, las primeras medidas adoptadas y proyectar cómo será el escenario político de su administración.

El Presidente, en coherencia con la estructura descentralizada de la derecha nacional, optó por un modelo de “coordinación” que no pretende crear un proyecto político unitario, sino buscar los apoyos necesarios para impulsar lo que los chilenos votaron en las urnas y en lo cual cada corriente (liberal, conservadora, nacionalista o socialcristiana) podrá aportar desde su propia posición.

Esta estrategia tuvo sus complejidades durante el período de instalación. Sin embargo, la aprobación de Escuelas Protegidas y el avance significativo del proyecto de Reconstrucción dan cuenta de su principal fortaleza: permitir aunar esfuerzos más allá de los partidos “naturales” de la derecha.

Al frente, las oposiciones no han logrado actuar en bloque y se han dividido en a lo menos tres: una izquierda radical, que niega todo tipo de colaboración en las reformas que Chile necesita; una izquierda democrática que, sin dejar su identidad, tiende puentes con el gobierno; y un centro dominado por el Partido de la Gente que parece otorgar su apoyo en algunos temas como seguridad y reactivación económica.

Así, lejos del temor de la izquierda radical de tener a un Presidente ideológico, lo cierto es que este escenario permite prever que el pragmatismo predominará en el estilo del Presidente Kast para impulsar su agenda de seguridad, reactivación económica y urgencias sociales, con una derecha sin proyecto único y un Congreso altamente fragmentado.

Rodrigo Meléndez Barrena

Subdirector ejecutivo de Res Publica