Más mérito, menos azar

SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta del gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) marca un avance crucial en equidad y transparencia para Chile, al incorporar variables de mérito en el algoritmo que determina la postulación a establecimientos educativos públicos y subvencionados.

Recordemos que el modelo aleatorio, que actualmente asigna un alarmante 68% de los estudiantes de 1° medio mediante un sorteo arbitrario, ignora factores relevantes como el desempeño académico y el esfuerzo personal. Eso no solo perpetúa la desigualdad, también socava la confianza en las instituciones, al limitar la capacidad de las familias para decidir sobre el futuro formativo de sus hijos.

Como el nuevo proyecto de ley ofrece un modelo mixto, que combina elección mutua y asignación aleatoria, permite a los colegios evaluar criterios alineados con sus objetivos, más la garantía de reservar cupos para estudiantes prioritarios y con necesidades especiales. Asimismo, la implementación aleatoria se reduciría, aplicándose solo a aquellos establecimientos que no opten por la primera alternativa.

Esta oportunidad llega en un momento crítico para redefinir procesos que aseguren mayor calidad educativa en nuestro país.

Víctor Yáñez Pereira

Director Académico de Postgrado

Universidad Autónoma de Chile