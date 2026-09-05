Más tiempo para educar

SEÑOR DIRECTOR:

Pregúntele a una directora o director de escuela, jardín infantil o sala cuna en qué se le fue la semana. Hablará de formularios, plataformas, informes, correos y reuniones. Es menos probable que diga que estuvo en las aulas o acompañando a sus equipos o conversando sobre cómo mejorar los aprendizajes.

Los datos ayudan a dimensionar el problema. Un equipo directivo debe responder hoy a 2.936 obligaciones provenientes de 25 leyes, 58 decretos y 16 circulares, según un levantamiento de Pivotes. No todas son innecesarias. Muchas buscan resguardar derechos, asegurar el uso correcto de recursos o cumplir responsabilidades.

No obstante, el desafío está en distinguirlas de aquellas que se duplican o podrían simplificarse. Cuando una directora dedica horas a completar información que otra institución ya tiene o un docente deja de enseñar o retroalimentar para responder requerimientos administrativos, no estamos simplemente ante un problema de eficiencia. Estamos decidiendo, como sistema, dónde poner el tiempo de quienes educan.

Reducir burocracia no significa eliminar regulación ni controles necesarios. Significa revisar cómo funciona el sistema en su conjunto. La tecnología puede ayudar. Pero ninguna herramienta resolverá un problema que está en cómo diseñamos los procesos y distribuimos las responsabilidades.

La experiencia recogida por 60 directoras y directores de la Red de Líderes LED, sistematizada en un documento que Impulso Docente entregó a la ministra de Educación este jueves, muestra que ya existen prácticas concretas para simplificar gestiones y recuperar tiempo. El reto es que estas soluciones puedan trascender la capacidad de cada establecimiento para resolver por sí solo las complejidades del sistema.

Bernardita Yuraszeck

Presidenta ejecutiva de Impulso Docente