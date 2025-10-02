Memoria sin verdad es propaganda
SEÑOR DIRECTOR:
El caso de Bernarda Vera revela un vacío grave: ¿qué ocurre con la verdad? Si el Plan Nacional de Búsqueda tiene como propósito reconstruir trayectorias, como dijo el ministro Cordero, pero omite la verificación judicial de hechos, se arriesga a perpetuar injusticias. ¿Qué habría pasado si alguien hubiese estado pagando cárcel por una desaparición que nunca existió? La memoria sin verdad es propaganda; la justicia sin certeza, un engaño.
Claudia Fuentes Bozzolo
Periodista
