Modificaciones al SAE

SEÑOR DIRECTOR:

El anuncio del gobierno de modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) abre una oportunidad real: devolver a las familias y a los proyectos educativos el lugar que el sistema actual les quitó.

Los números explican por qué urge el cambio. Solo la mitad de los postulantes queda en su primera preferencia. Uno de cada cuatro no accede a ningún colegio de su interés. A eso se suma que, en los establecimientos sobredemandados, cuando dos estudiantes no tienen ningún criterio que los diferencie, el SAE resuelve por azar. De esta manera, el esfuerzo, la trayectoria académica y afinidad con el proyecto educativo quedan completamente fuera de la ecuación.

La equidad educativa no se logra en detrimento de la libertad de enseñanza, debilitando el derecho a elegir, ni ignorando el esfuerzo de los estudiantes y sus familias, sino fortaleciendo un sistema que fomente la existencia de proyectos educativos de calidad públicos y privados. Para ello se debe confiar en los colegios, tanto como se les exige.

Francisca Espinoza, Acción Educar

Arturo Hasbún, Fundación Jaime Guzmán

Francisca Figueroa, IdeaPaís