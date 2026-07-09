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    Cartas al Director

    Necesidad de explicación de la Cancillería

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La Embajada de Chile en Israel, encabezada por Gabriel Zaliasnik, difundió una reunión con el ministro Amichai Chikli como instancia para “fortalecer” la relación bilateral. Esa señal no es neutra.

    Chikli ha propuesto que las colonias israelíes en el norte de Gaza formen parte del programa del Likud. Lo planteó tras reunirse con Nachala, movimiento colonizador que la Unión Europea sancionó por fomentar actos coercitivos que conducen al desplazamiento forzado de palestinos y por su relación con violencia de colonos. Ha usado, además, expresiones extremas para deslegitimar al gobierno de Palestina, tildándolo de “entidad neonazi”.

    La diplomacia puede y debe dialogar. Pero no debe convertirse en una plataforma de normalización de autoridades que impulsan una agenda contraria a la legalidad internacional, la solución de dos Estados y a la protección de civiles.

    Chile reconoció bajo el mandato del Presidente Piñera al Estado de Palestina y ha defendido durante décadas que los asentamientos en territorio ocupado violan el derecho internacional y comprometen una paz justa y duradera. Por eso, la pregunta no es por qué se mantuvo la reunión, sino por qué se la celebró públicamente sin reafirmar esa posición.

    La Cancillería debe explicar el objetivo del encuentro y esclarecer qué posición sostuvo Chile ante el ministro Chikli.

    Maurice Khamis Massú

    Presidente

    Comunidad Palestina de Chile

    Más sobre:Embajada en IsraelRelación bilateralMinistro ChikliPalestinaReunión

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