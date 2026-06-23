SEÑOR DIRECTOR:

La controversia en torno al ingreso de niños haitianos, ha sido objeto de múltiples declaraciones por parte de diferentes autoridades.

Lo que importa, es avanzar conjuntamente con todas las instituciones que tienen competencia en la materia, dando señales clarísimas de investigación de cualquier ilícito. Además, es del todo pertinente que la opinión pública sepa desde cuándo hubo denuncias administrativas y cuál fue la actuación de quienes las recibieron.

Pero, sobre todo, atendido el impacto en el cumplimiento de la normativa sobre la materia y en la prevención de futuras irregularidades, es indispensable llegar a la verdad material sobre el paradero de esos niños, niñas y adolescentes, pues una situación de este tipo no puede repetirse en Chile, que ha hecho suya la recepción de habitantes de las más variadas latitudes, con algún sueño de paz y progreso.

Sólo después de estos pasos examinemos la responsabilidad que cupo a las instituciones pertinentes, para que el interés general destaque en la investigación que se lleva a cabo sobre cualquier otra consideración o uso que se le dé al tema.

Felipe Lizama Allende

Abogado