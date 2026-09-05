SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Permisos y tramitación

    Por 
    Cartas al director
    Ingeniería en Construcción: Cómo la tecnología está redefiniendo el perfil de estos profesionales

    SEÑOR DIRECTOR:

    La nota publicada por el Pulso (“Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad …” ) recoge un dato nos alegra a todos los que nos gustan los proyectos en nuestras ciudades.

    Al buscar explicaciones, una serie de entrevistados atribuyen la baja en los plazos a un “menor ingreso de solicitudes”, a “señales de la autoridad” o a un difuso “cambio de disposición” en las Direcciones de Obras Municipales. Son explicaciones que parecen motivadas por un -legítimo- entusiasmo personal con la actual administración.

    En efecto, llama la atención que los entrevistados no mencionen la Ley N° 21.718, sobre agilización de permisos de construcción, aprobada con apoyo transversal en el Congreso en noviembre de 2024. En particular, una de las herramientas más relevantes de la Ley fue la declaración jurada como técnica habilitante alternativa al permiso, para obras preliminares y menores. Ésta justamente comenzó a operar recién en abril de este año, una vez que la CGR tomó razón del reglamento que la implementó. Resulta al menos llamativo que la caída de 322 a 147 días se concentre precisamente en el semestre en que ese mecanismo entró en régimen.

    Para destrabar la gestión pública se necesitan herramientas concretas que reduzcan la carga de trabajo real de los funcionarios y les dan un marco jurídico seguro para resolver de manera más eficiente. Los que trabajamos en desarrollo urbano tenemos la obligación de distinguir entre la buena voluntad o diseños institucionales para explicar los avances en la construcción de ciudad.

    Vicente Burgos Salas

    Más sobre:CiudadesUrbanismoAgilización de permisos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Lo más leído

    1.
    Balde de agua fría a las expectativas

    Balde de agua fría a las expectativas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 en Isla de Pascua

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 en Isla de Pascua

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Romería por los 53 años del golpe de Estado: revisa cortes y desvíos de tránsito este domingo en Santiago

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 en Isla de Pascua

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021
    Negocios

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen
    Tendencias

    Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    “De Chile...”: el incómodo error en la presentación del argentino Francisco Cerúndolo en su triunfo sobre Taylor Fritz
    El Deportivo

    “De Chile...”: el incómodo error en la presentación del argentino Francisco Cerúndolo en su triunfo sobre Taylor Fritz

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano
    Mundo

    Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano

    Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de sus capitales pese a tregua por visita de emisarios de EE.UU.

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?