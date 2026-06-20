Política con altura de miras

SEÑOR DIRECTOR:

Es triste ver cómo la política se desprestigia cuando las autoridades electas del Congreso Nacional actúan desde la “farándula” y no desde las propuestas. Sorprende que el diputado republicano, Agustín Romero, ataque en redes sociales a una ex diputada, senadora, ministra, alcaldesa y candidata presidencial, Evelyn Matthei, desde la bajeza de los resultados de primera vuelta, más aún cuando hoy estamos todos los partidos de derecha apoyando al Presidente José Antonio Kast.

Chile necesita liderazgos que construyan soluciones, no políticos que intenten hacerse conocidos atacando a quienes sí tienen trayectoria, porque al final del día, cuando las ideas escasean, aparecen los comentarios que solo buscan “likes”.

Carlos Chaparro

Presidente UDI Región Metropolitana