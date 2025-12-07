Presupuesto en salud
SEÑOR DIRECTOR:
El presupuesto de salud mantiene la enorme grieta existente entre los aportes a lo curativo, en desmedro de lo preventivo. Es cierto que existen enormes listas de espera que no se han podido normalizar después de la pandemia, pero las enfermedades infecciosas se previenen con vacunas y medidas de higiene y saneamiento básico. Al igual que ellas, las enfermedades crónicas pueden prevenirse con estilos de vida saludable.
Los mecanismos de cómo la alimentación saludable y la actividad física previenen y mejoran las enfermedades, están ampliamente documentados en la literatura médica, por lo tanto, no considerar la prevención significa desconocer la evidencia científica y continuar con la tendencia al aumento de la obesidad y enfermedades crónicas, lo cual llevará al colapso permanente del sistema de salud.
Por ello, un presupuesto focalizado solo en responder a las necesidades curativas de la población, sin anticiparse al futuro, no va a resolver las listas de espera, que continuarán aumentando por ausencia de prevención en salud.
Fernando Vio del Río
