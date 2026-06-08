Seguridad con límites
SEÑOR DIRECTOR:
La mayoría de los chilenos quiere que el crimen organizado sea perseguido con toda la fuerza de la ley. Sin embargo, combatir a los delincuentes no puede transformarse en una excusa para debilitar las garantías de quienes cumplen las normas.
Seguir la ruta del dinero es una herramienta necesaria, pero también lo es evitar que el Estado acceda cada vez más fácilmente a información privada de ciudadanos que no están siendo investigados por delito alguno. La seguridad es fundamental, pero las libertades individuales también. Fortalecer al Estado frente al crimen no debe significar debilitar las garantías frente al Estado.
Cristóbal Laimbock M.
Fundación para el Progreso
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.