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    Cartas al Director

    Seguridad con límites

    Por 
    Cartas al director
    Santiago, 2 de junio de 2026. Autoridades entregan antecedentes sobre la “Operacion Tokio”, por los delitos de Asociacion Criminal, Contrabando, Extorsion, Trata de Personas con fines de Explotacion Sexual, Lavado de Activos e Infraccion a la Ley 20.000, donde se acreditó el funcionamiento de una estructura criminal del Tren de Aragua que se dedicaba a realizar extorsiones a locatarios del Barrio Bellavista Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    La mayoría de los chilenos quiere que el crimen organizado sea perseguido con toda la fuerza de la ley. Sin embargo, combatir a los delincuentes no puede transformarse en una excusa para debilitar las garantías de quienes cumplen las normas.

    Seguir la ruta del dinero es una herramienta necesaria, pero también lo es evitar que el Estado acceda cada vez más fácilmente a información privada de ciudadanos que no están siendo investigados por delito alguno. La seguridad es fundamental, pero las libertades individuales también. Fortalecer al Estado frente al crimen no debe significar debilitar las garantías frente al Estado.

    Cristóbal Laimbock M.

    Fundación para el Progreso

    Más sobre:Crimen organizadoGarantíasRuta del dineroEstado

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