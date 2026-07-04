Solidaridad con Venezuela

Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

SEÑOR DIRECTOR:

El devastador doble terremoto en Venezuela ha despertado nuestra mejor cara: la solidaridad. En Chile conocemos el profundo impacto social y económico de un desastre natural de esta magnitud; el dolor de la tierra nos es familiar.

Cerca de 800.000 venezolanos viven hoy en nuestro país y constituyen alrededor del 40 % de la población migrante. Durante los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, Venezuela fue uno de los motores de la región. Tras el golpe militar de 1973, abrió generosamente sus puertas a miles de chilenos que debieron partir al exilio.

Hoy, en un giro de la historia, somos nosotros quienes acogemos a miles de venezolanos que huyen de la crisis social, económica y política bajo una dictadura de corte socialista, responsable del éxodo de más de siete millones de personas en los últimos años.

Nuestro gobierno ha actuado con rapidez, dejando de lado las diferencias políticas y el precario estado de las relaciones diplomáticas, para enviar equipos de rescate especializados y ayuda directa a la población afectada, en coordinación con las autoridades locales. Además, está facilitando el retorno de ciudadanos venezolanos que desean reunirse con sus familias.

Por razones estrictamente humanitarias, Chile se ha comprometido activamente. Ello implica apoyar tanto al pueblo que hoy sufre esta tragedia como a los miles de venezolanos que viven en nuestro país, trabajan día a día y contribuyen al desarrollo nacional en los más diversos ámbitos.

Expresamos toda nuestra solidaridad y fraternidad con el pueblo venezolano en este difícil momento. Estamos seguros de que sabrá levantarse con la fortaleza que lo caracteriza, y Chile debe estar disponible para colaborar en su reconstrucción.

La solidaridad está por encima de las fronteras y de las diferencias ideológicas.

Lorenzo Agar Corbinos