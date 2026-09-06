Trabajo por hora y empleo femenino

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile, cerca de 1,1 millones de mujeres permanecen fuera del mercado laboral por razones familiares (INE). Como no buscan activamente empleo, están invisibilizadas tanto en las cifras de desempleo como en el debate público.

La evidencia indica que el trabajo parcial puede facilitar su incorporación, pero solo cuando contempla horarios compatibles con el cuidado de los hijos. Por eso preocupa que, según lo que conocemos hasta ahora del proyecto de contrato por hora —actualmente en discusión en el Senado— los turnos puedan comunicarse con apenas 24 horas de anticipación.

Trabajar menos horas no significa necesariamente conciliar. La verdadera conciliación exige que los horarios laborales se adapten a la realidad de las madres, y no que ellas y sus hijos deban acomodarse a las necesidades de la empresa.

Aún no existe un texto definitivo de las indicaciones del Ejecutivo. Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo está a tiempo de corregir su contenido si realmente busca incorporar a más mujeres al mercado laboral. En las condiciones conocidas hasta ahora, esta iniciativa no ofrece una solución efectiva para ese millón de mujeres que permanecen fuera del mercado laboral.

Esto adquiere todavía mayor urgencia ante el aumento de 137% en los egresos hospitalarios de niños y adolescentes por lesiones autoinfligidas, informado por la Defensoría de la Niñez. Hoy la presencia de un padre o una madre no puede considerarse un beneficio: es una necesidad de protección.

Las personas no están dispuestas a tener hijos para destinar una parte importante de sus ingresos a pagarle a alguien que los cuide. Las políticas destinadas a aumentar el empleo femenino y aquellas que buscan revertir la caída de la natalidad deben conversar entre sí y situar el bienestar y la dignidad de las familias en el centro.

Verónica Campino García Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar