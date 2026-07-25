Un mural para Alsino

SEÑOR DIRECTOR:

El Metro de Santiago dio a conocer las bases del concurso destinado a incorporar obras de artistas en las futuras estaciones de la Línea 7.

Entre las estaciones consideradas se encuentra la futura estación Matucana, emplazada en las cercanías de la antigua chacra Santa Laura, lugar donde Pedro Prado escribió Alsino, la inolvidable historia del niño maulino cuyo irrefrenable deseo de volar hizo brotar alas de su espalda encorvada.

Gabriela Mistral, profunda admiradora de la obra de Prado, vio en Alsino una poderosa representación de la infancia chilena. Llevar su figura a los muros de la estación Matucana no solo rendiría homenaje a uno de los grandes de nuestra literatura, sino que sería una invitación a recordar que nuestra identidad se construye desde aquellos personajes que han sabido expresar, con particular maestría, los anhelos y fragilidades de Chile.

Victoria Galleguillos Alvear