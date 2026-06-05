Una resolución que premia la informalidad

SEÑOR DIRECTOR:

La Resolución Exenta SII N° 69, publicada el 2 de junio, habilita a operadores extranjeros de apuestas y casinos en línea para inscribirse en el régimen simplificado de IVA. La misma actividad que el SII declaró ilícita en 2023, que la Corte Suprema ordenó bloquear ese mismo año, y que sigue sin tener autorización legal en Chile.

El problema no es solo jurídico. Es una señal económica equivocada. Los operadores formales de la industria — casinos físicos con licencia, fiscalizados por la Superintendencia, obligados a reportar a la UAF, a financiar programas de juego responsable y a tributar íntegramente— competimos contra plataformas que operan sin ninguna de esas cargas. Una resolución tributaria que les otorga acceso al sistema sin exigirles cumplimiento regulatorio no nivela el campo: lo inclina aún más.

Nadie se opone a que el juego en línea se regule en Chile. Lo que no es aceptable es que se normalice por la puerta de atrás, mediante un instrumento tributario, sin ley, sin fiscalización y sin estándares. Eso no es regular. Es institucionalizar la asimetría.

Paula Rojas Puga

Presidenta del Directorio, Casino Marina del Sol