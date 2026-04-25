Zapallar sin 21 de mayo

SEÑOR DIRECTOR:

Lamentable la decisión del alcalde de Zapallar de no realizar la ceremonia del 21 de Mayo en honor a los héroes de la Armada y las glorias navales de Chile.

Se entienden sus razones, pero Zapallar no es una comuna pobre y por otro lado, no honrar a Prat y los marinos que dieron su vida por la patria impacta directamente a la identidad y cohesión nacional. Prat y la tripulación de la Esmeralda unen a Chile.

Espero que otros alcaldes no sigan aguas con esta poco feliz y desacertada decisión.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente de AthenaLab