Zapallar sin 21 de mayo
SEÑOR DIRECTOR:
Lamentable la decisión del alcalde de Zapallar de no realizar la ceremonia del 21 de Mayo en honor a los héroes de la Armada y las glorias navales de Chile.
Se entienden sus razones, pero Zapallar no es una comuna pobre y por otro lado, no honrar a Prat y los marinos que dieron su vida por la patria impacta directamente a la identidad y cohesión nacional. Prat y la tripulación de la Esmeralda unen a Chile.
Espero que otros alcaldes no sigan aguas con esta poco feliz y desacertada decisión.
Richard J. Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente de AthenaLab
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