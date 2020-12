El sonido de la trompeta de Davis es característico por el uso de una sordina de acero Harmon, que le proporcionaba un toque suave y melódico, a base de notas cortas y tendiente al lirismo.

En Culto recordamos la carrera del músico nacido un 26 de mayo de 1926 con algunas claves de su vida y obra. Miles Davis de la A a la Z.

Amsterdam Concert: se trata del primer registro en vivo del trompetista, grabado el 8 de diciembre de 1957 en el Concertgebouw de la capital holandesa. Apenas dos días después de registrar la banda sonora de la película Ascenseur pour l'échafaud. Davis grabó junto al baterista Kenny Clarke y tres músicos franceses: Pierre Michelot en bajo eléctrico, Rene Urtreger en piano y Barney Wilen en saxo tenor. En el repertorio hay temas de Dizzy Gillespie, Thelonious Monk y del propio Davis, como "Four".

Bitches Brew: una de las obras cumbres de Miles Davis y tal vez el disco más rupturista del trompetista, que se adentró en las fronteras del jazz rock para su grabación, junto a músicos como Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland y Joe Zawinul. Fue publicado en 1970 por el sello Columbia-CBS.

Chick Corea: pianista y compositor, el músico fue parte del grupo de Miles Davis cuando comenzó a reemplazar gradualmente a Herbie Hancock. Su trabajo junto al trompetista se puede apreciar en el periodo 1968-1970. Persuadido por Davis, comenzó a tocar el piano eléctrico en álbumes como Filles de Kilimanjaro, In a Silent Way y Bitches Brew.

Doo-Bop: se trata del último disco de estudio grabado por Miles Davis, uno publicado originalmente en 1992 de manera póstuma, junto al tecladista Deron Johnson, y que fue catalogado como jazz rap.

Evans, Bill: pianista estadounidense profundamente involucrado en la planificación y ejecución del disco Kind of Blue de 1959. Allí contribuye con ideas sobre estilo, estructura e improvisación de tipo modal, y colaborando en varias de las composiciones. Miles Davis dijo que el trabajo entero de ese disco se había organizado alrededor del piano de Bill Evans.

Filles de Kilimanjaro: grabado en Nueva York en 1968, es el disco que marca el final de la formación del segundo quinteto de Miles Davis, que incluía a músicos como Herbie Hancock y Ron Carter. "Frelon Brun" y "Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)" fueron dedicados a Betty Davis, entonces esposa de Miles.

Gillespie, Dizzy: trompetista de jazz y una de las mayores influencias como músico de Miles Davis. Fue uno de los músicos más importantes en el desarrollo del bebop y el jazz moderno.

Hard bop: estilo musical de jazz que sucede al cool y precede a las vanguardias. Los últimos cinco discos que grabó el Miles Davis Quintet para el sello Prestige Records —Miles, Cookin, Relaxin, Workin y Steamin— devolvieron al jazz el blues y la improvisación que el cool había eliminado. El estilo disperso e introspectivo de Davis hizo que la prensa lo proclamara el salvador del jazz.

In a Silent Way: disco de estudio de Miles Davis grabado entre 1968 y 1969 junto a Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland y Tony Williams. Tiene dos temas que superan los 18 minutos, y un estilo cercano al jazz fusión y jazz rock.

Jazz modal: Miles Davis representa con su disco Kind of Blue de 1959 el punto de inicio del jazz modal. Se trata de una grabación que contiene tan solo cinco temas, en cada uno de los cuales los músicos exploran nuevas sonoridades de la mano de Davis, casi sin ensayo y solo con pequeños guiones e instrucciones dadas por el trompetista.

Klarwein, Matias: pintor surrealista conocido por crear el arte de discos emblemáticos como el Abraxas de Santana y la famosa carátula de Bitches Brew de Miles Davis.

Live-Evil: disco de jazz rock de Miles Davis publicado en 1971, mezcla de tomas en vivo y otras de estudio bajo la supervisión del productor Teo Macero. Participan el guitarrista John McLaughlin, el pianista Keith Jarrett y el baterista Jack DeJohnette, entre otros músicos.

Milestones: publicado originalmente en 1958, es considerado una muestra del jazz moderno de la década del 50. Es el último disco de Davis en que participa el baterista Philly Joe Jones, expulsado de la banda por su adicción a la heroína. El álbum fue producido por George Avakian.

Nefertiti: el último disco acústico de Miles Davis fue publicado en 1968 y compuesto en su mayoría por el pianista Herbie Hancock y el saxofonista Wayne Shorter. Luego vendría su romance con los instrumentos eléctricos.

On the Corner: disco de Miles Davis publicado en 1972 en su senda exploratoria del jazz fusión, inspirado por Karlheinz Stockhausen y Ornette Coleman. Contó con la producción de Teo Macero y su portada fue obra del ilustrador Corky McCoy.

Porgy and Bess: basado en la ópera del mismo nombre de George Gershwin, el disco de Miles Davis cuenta con arreglos del músico Gil Evans y fue publicado en 1958. Participan músicos como Cannonball Adderley, Jimmy Cobb y Paul Chambers.

Quincy Jones: legendario productor musical estadounidense. Junto a Miles Davis montaron un sorpresivo ensamble en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza el año 1991, donde grabaron el disco en directo Miles & Quincy Live at Montreux, de casi una hora de música, publicado dos años más tarde.

'Round About Midnight: disco de referencia del hard bop, fue publicado por Miles Davis en marzo de 1957. Contó con el trabajo de músicos como John Coltrane, Paul Chambers y Thelonious Monk.

Sketches of Spain: disco de la tercera corriente del jazz, aparecido en 1960 y donde Davis visita temas como el Concierto de Aranjuez, entre arreglos de un ensamble dirigido por Gil Evans.

Teo Macero: productor y saxofonista de jazz, mantuvo una larga y fructífera relación musical con Miles Davis. Produjo algunos de sus clásicos, como Kind of Blue, Porgy and Bess, Sketches of Spain y Someday My Prince Will Come. Trabajó además con artistas como Thelonious Monk, J. J. Johnson y Simon and Garfunkel.

Universal Music Group: corporación propietaria de Blue Note, el sello discográfico vinculado al hard bop en donde el trompetista Miles Davis grabó una serie de sesiones de jazz entre los años 1952 y 1954.

Village Vanguard: mítico club de jazz sobre la Séptima Avenida en pleno Greenwich Village de Nueva York donde Miles Davis era uno de sus habituales.

Woodlawn Cemetery: allí fue enterrado el 5 de octubre de 1991, en el Bronx neoyorkino, junto a una de sus trompetas, muy cerca de la tumba de otro músico: Duke Ellington.

X, Rated: tema de Miles Davis donde aparece el sitar de Khalil Balakrishna. Es parte de su disco Get Up with It, de 1974, donde el músico coquetea con el worldbeat.

You're Under Arrest: disco de estudio de Miles Davis publicado en 1985 y que incluye versiones de canciones pop, como "Time after time" de Cindy Lauper o "Human nature" de Michael Jackson, con jazz funk y mensajes políticos sobre racismo, contaminación y la guerra. El track "One phone call / street scenes" tiene una locución grabada por Sting en francés.

Zawinul, Joe: tecladista y compositor austriaco, músico de Miles Davis —con quien grabó In a Silent Way y experimentó sobre el jazz fusión— y fundador de la banda Weather Report.